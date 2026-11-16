Mit einer Bootsfahrt im Spätsommer hat das amerikanische Unternehmen Inkcups, USA-Massachusetts, sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert. In derselben Woche präsentierte das Unternehmen auf der Printing United Expo in Las Vegas auch die neuesten Innovationen und erhielt für den kürzlich erschienenen Helix High Throw zwei Auszeichnungen. Inkcups wurde 2001 von Benjamin Adner gegründet und hat heute 29 Niederlassungen weltweit. Zunächst verkaufte Adner seinen patentierten Universal-Farbbecher und Keramikringe, später kam dann der Cobalt 2000, Anders erster Laser-Platennbelichter zum Ätzen von Tampondruckplatten auf den Markt. Es folgten zahlreiche Innovationen wie der industrielle Inkjet-Drucker XJet mit Förderband, der über einen patentierten Beschickungsmechanismus verfügte. 2015 erschien dann der zylindrische Direct-to-Object-Tintenstrahldurcker Helix, der Inkcups eigenen Aussagen zufolge als Pionier im Bereich des zylindrischen Direct-to-Object-Titenstrahldrucks etablierte und den Markt für Werbe-Trinkgefäße revolutioniert hat. Die neueste Variante des Druckers, der Helix High Throw, der Höhenunterschiede und unregelmäßige Formen bei zylindrischen und konischen Produkten berücksichtigt, erschien 2026 und erhielt einen Pinnacle Technology Award sowie einen Print Industry Award.

Ben Adner, Gründer von Inkcups, erklärte: „Als ich Inkcups vor 25 Jahren gründete, war ich davon überzeugt, dass der beste Weg zum Aufbau eines beständigen Unternehmens darin bestand, unseren Kunden aufmerksam zuzuhören und die Produktionsherausforderungen zu lösen, die andere übersehen hatten. Dieses Prinzip wurde zur Grundlage für alles, was wir tun: die Entwicklung von Lösungen, die den Druck effizienter machen, neue Möglichkeiten eröffnen und unseren Kunden helfen, neue Chancen zu schaffen. Es hat uns auch dazu motiviert, kontinuierlich zu experimentieren und neue Maschinen, Technologien und Verbrauchsmaterialien zu entwickeln. Ich freue mich sehr, dass wir die Branche weiterhin vorantreiben. Auch 25 Jahre später treibt uns der Unternehmergeist, der Inkcups gegründet hat, noch immer an und lässt mich weiterhin voller Begeisterung auf die Zukunft des Direktdrucks auf Objekte blicken.“

www.inkcups.com