Prowerb stellt Weichen für die Zukunft

Das Klever Unternehmen Prowerb hat sich in den vergangenen Jahren vom Marketinglogistiker zum Fullservice-Dienstleister weiterentwickelt und nun mit einer erweiterten Geschäftsführung, neuen Gesellschaftern und einem starken Beteiligungspartner die Grundlage für die nächste Wachstumsphase geschaffen. Während ursprünglich die Lagerung, Kommissionierung, Konfektionierung und der Versand von Werbematerialien im Mittelpunkt stand, bietet Prowerb heute ein breites Leistungsspektrum, das von der Beschaffung und Veredelung von Werbeartikeln und Merchandise über die gesamte Marketinglogistik bis hin zu Entwicklung individueller digitaler Lösungen reicht. Angesichts der Entwicklungen wurde daher die Geschäftsführung um Christopher Messina, verantwortlich für den Bereich Logistik, und Michael Bauer, verantwortlich für Merchandise, erweitert. Beide gehören zukünftig auch zum Gesellschafterkreis, zu dem auch Philipp Götzinger, CTO und Head of Digital, und Thorben Janßen, Head of Finance und CSR, gehören. Die Erweiterung begündet Sebastian Noy, geschäftsführender Gesellschafter in zweiter Generation, wie folgt: „Mit der Entwicklung ist natürlich auch die Komplexität unseres Unternehmens gestiegen. Um unseren Qualitätsanspruch langfristig aufrechtzuerhalten und weiter wachsen zu können, brauchen wir klare Verantwortlichkeiten und starke Persönlichkeiten, die ihre jeweiligen Bereiche ei-genständig voranbringen.“

Zudem gewinnt Prowerb mit der S-UBG aus Aachen einen erfahrenen Beteiligungspartner. Die Beteiligungsgesellschaft mehrerer Sparkassen aus dem Rhein-land unterstützt als mittelstandsorientierter Eigenkapitalpartner Unternehmen bei Wachstum, Expansion, Gesellschafterwechseln und Nachfolgelösungen.

Für Sebastian Noy ist die neue Aufstellung vor allem eines: eine bewusste Ent-scheidung für die langfristige Zukunft des Unternehmens. „Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam enorm viel aufgebaut. Mit unserer neuen Struktur schaffen wir jetzt die Basis, dieses Wachstum nachhaltig und mit klar verteilten Verantwortlichkeiten fortzusetzen. Ich freue mich sehr darauf, Prowerb in dieser Konstellation über die kommenden Jahre und Jahrzehnte weiterzuentwickeln. Jeder Einzelne bringt in seinem Bereich herausragende Expertise mit, und genau diese Kombination macht uns stark. Wir sind nicht nur Kollegen, sondern künftig auch gemeinsam Unternehmer. Das ist für mich ein wichtiger und sehr persönlicher Schritt.“

www.prowerb.de