Daiber verbindet Verantwortung und Produktwelt

Mit der Broschüre „Werte, die man trägt“ veröffentlicht Textilspezialist Gustav Daiber im November 2026 eine Broschüre, die zeigt, wie aus Unternehmenswerten konkrete Verantwortung und ein sichtbarer Ausdruck in der Corporate Fashion wird.

Im Zentrum der Broschüre die verdeutlichen soll, wo Daiber Verantwortung übernimmt und sich mit Blick darauf, was im eigenen Einflussbereich realistisch und wirksam ist, weiterentwickelt, stehen drei Wertedimensionen, die Daiber prägen: Herkunft, Fairness und Verantwortung. Konkrete Beispiele in den Verantwortungsbereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales zeigen, wie diese umgesetzt werden, über langlebige Produkte und langfristige Partnerschaften bis hin zu sicheren Arbeitsplätzen, der kontinuierlichen Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter:innen und regionalem Engagement auf der Schwäbischen Alb. Zudem beleuchtet die Broschüre Themen wie den Ausbau von Transparenz in der Lieferkette, an denen Daiber kontinuierlich weiterarbeitet.

Damit „Werte, die man trägt“ nicht abstrakt bleibt, erhalten Kunden die Broschüre im persönlichen Austausch mit dem Kundendienst eingebettet in einer tragbaren Wertebox mit einem veredelten T-Shirt von Daiber. Die Box soll dabei die Botschaft nach Außen transportieren, während das T-Shirt die Inhalte der Broschüre mit dem Produkt verbindet, für das Daiber steht. Das veredelte T-Shirt greift die Kernkompetenz Daibers auf, aus hochwertigen Textilien einen sichtbaren Markenauftritt zu machen.

www.daiber.de