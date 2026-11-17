Bei ausgewählten Drink- und Foodware-Artikeln setzt elasto, Sulzbach-Rosenberg, ab sofort auf den leistungsstarken Copolyester Tritan sowie Tritan Renew des Materialherstellers Eastman. Damit verbindet der Werbemittelhersteller hochwertige Materialeigenschaften mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten und der eigenen Fertigung „Made in Germany“. Tritan zeichnet sich durch seine hohe Schlag- und Bruchfestigkeit, Hitzebeständigkeit und brillante Transparenz aus und eröffnet vielfältige Möglichkeiten in der Produktgestaltung und individuellen Markenveredelung.

„Mit Eastman Tritan setzen wir auf ein Material, das genau zu unserem Anspruch passt: hohe Qualität, starke Produkteigenschaften und viel Freiheit für gutes Design. In Verbindung mit unserer Fertigung in Deutschland entstehen Produkte, die unsere Kunden lange und überzeugend für ihre Marke einsetzen können“, erklärt Frank Sperber, CEO von elasto.

Mit Tritan Renew bietet Eastman außerdem eine Materialvariante, die die bewährten Eigenschaften von Tritan mit einem zertifizierten Recyclinganteil verbindet. Grundlage hierfür ist ein Material-zu-Material-Recyclingverfahren, bei dem geeignete Kunststoffabfälle in ihre chemischen Grundbausteine zerlegt und als Rohstoff wiederverwendet werden können. Der Recyclinganteil wird nach dem ISCC-Plus-Massenbilanzansatz zugeordnet und zertifiziert. Tritan Renew bietet die gleiche Materialperformance wie klassisches Tritan, für elasto eröffnen sich durch Tritan Renew aber zusätzliche Möglichkeiten, hochwertige Werbeartikel ressourcenbewusster zu gestalten, ohne Abstriche bei Qualität, Funktionalität und Design zu machen. So verbindet das Unternehmen langlebige Produktlösungen mit einem verantwortungsvolleren Umgang mit Rohstoffen.

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