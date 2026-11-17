Pokale Meier relauncht Online-Shop

Der Dresdner Anbieter Pokale Meier hat seinen Online-Shop neu gestaltet und damit auch die Konfiguration von Pokalen, Medaillen und Awards vereinfacht.

Im Mittelpunkt der neuen Plattform steht ein interaktiver 3D-Award-Designer, der eine individuelle Gestaltung direkt am Produktmodell und das sofortige Betrachten aus allen Perspektiven ermöglicht.

Für den 3D-Award-Designer stehen 18 Grunddesigns und knapp 300 Motive aus sieben Themenwelten zur Auswahl, die in bis zu sechs Stilrichtungen umsetzbar sind. Texte, Logos und Bilder können frei platziert und angepasst werden. Neben der klassischen Lasergravur bietet Pokale Meier auch farbigen UV-Druck sowie die Kombination der beiden Veredelungsverfahren an.

Eine integrierte Sofort-Prüfung zeigt während der Konfiguration an, ob die Elemente gut lesbar und umsetzbar sind. Gleiches gilt für die Lasergravur auf Pokalen sowie für Embleme und Bänder bei Medaillen.

Auch die Bestellung wird mit dem neuen System vereinfacht. Pokale für verschiedene Platzierungen und Medaillensätze in Gold, Silber und Bronze können in einem Bestellschritt zusammengestellt und individuell beschriftet werden. Namenslisten werden direkt aus Excel übertragen.

Auch das Kundenkonto Plus ist neu und unterstützt Vereine, Unternehmen und Organisationen die regelmäßig auszeichnen. Hier werden Kostenstellen, interne Bestellnummern und Rechnungsadressen sowie individuelle Designs gespeichert, eine integrierte Projektverwaltung erleichtert zudem die Planung und Zuordnung von Bestellungen und die Organisation wiederkehrender Termine. Für 2027 plant Pokale Meier zudem den Roll-out von Konten für mehrere Personen und eine Schnittstelle, über die Unternehmen ihre Bestellungen und Projekte mit ihrem CRM-System verbinden.

www.pokale-meier.de