Nikki Stella übernimmt seit dem 17. November die Position der Vorstandsvorsitzenden bei Vantage Apparel, einem US-amerikanischen Anbieter von Premium-Bekleidung und, eigenen Angaben zufolge, branchenweit führender Bekleidungsdekorateur. Die Ernennung Stellas markiert für das Unternehmen aus Avenel, New Jersey, den Beginn eines neuen Kapitels, das u.a. auf dem Vermächtnis des verstorbenen CEO Rob Watson aufbaut. Stella bringt umfangreiche Führungserfahrung in der Werbeartikelbranche sowie auf den Märkten für Spezialwaren und lizenzierte Bekleidung mit. Zuvor war sie CEO der Altitude Group mit Niederlassungen in Großbritannien und Nordamerika, Group President of Promo Marketing bei Napco Media und zuletzt SVP of Strategic Partnerships and Initiatives beim Advertising Specialty Institute (ASI). Im Laufe ihrer Karriere hat Stella Unternehmensumgestaltungen geleitet, das Wachstum der Organisation vorangetrieben und Strategien entwickelt, um die Wettbewerbsposition in einem sich wandelnden Markt zu stärken.

„Rob hat diesem Unternehmen so viel bedeutet, und seine Beiträge für Vantage und unsere Branche werden nicht in Vergessenheit geraten“, sagte Gründer Ira Neaman. „Während wir diesen Übergang bewältigen, ist es unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass Vantage stark bleibt, sich weiterentwickelt und für die Zukunft gut aufgestellt ist. Nikki bringt fundierte Branchenkenntnisse, bewährte Führungserfahrung und eine strategische Perspektive mit, die für unseren weiteren Weg von unschätzbarem Wert sein werden.“

„Rob war ein geschätzter Kollege und Freund, der bei Vantage etwas Besonderes aufgebaut hat. Ich übernehme diese Rolle mit tiefem Respekt für sein Vermächtnis und für die Menschen, die dieses Unternehmen mitgeprägt haben“, sagte Stella. „Vantage blickt auf eine beeindruckende Geschichte zurück, verfügt über talentierte Mitarbeiter und nimmt eine starke Position in der Branche ein. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team den Erfolg von Vantage weiter auszubauen, neue Chancen zu nutzen und mithilfe von Technologie und Innovation das Wachstum zu beschleunigen sowie das nächste Kapitel von Vantage zu gestalten“, kommentierte Stella.

www.vantageapparel.com