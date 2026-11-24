Künstliche Intelligenz ist im privaten Alltag längst angekommen, doch in vielen Unternehmen bleibt ihr praktischer Einsatz noch hinter den Möglichkeiten zurück. Um Berührungsängste abzubauen und konkrete Anwendungsmöglichkeiten aufzuzeigen, bietet die Akademie für Textilveredlung gemeinsam mit KI-Praktiker Niklas Entenmann einen Online-Kurs speziell für die Textilbranche an. Das Seminar findet am 19. Januar 2027 von 11.00 bis 14.30 Uhr statt. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie KI-gestützte Anwendungen typische Büroprozesse unterstützen können – von der Bearbeitung von Kundenanfragen über die E-Mail-Kommunikation bis hin zur Auftragsvorbereitung. Zu Beginn vermittelt Niklas Entenmann die Grundlagen generativer KI. Die Teilnehmenden erfahren, wie Künstliche Intelligenz und Sprachmodelle funktionieren und worauf es beim sogenannten Prompting ankommt. Darüber hinaus behandelt der Referent die Möglichkeiten und Grenzen der Technologie, typische Fehlerquellen sowie wichtige Aspekte wie Datenschutz, die für den Büroalltag relevanten Grundlagen des EU AI Act und digitale Souveränität. Der praktische Teil bietet Gelegenheit, erste Anwendungen anhand fiktiver Beispiele aus dem Textilbüro auszuprobieren. Gemeinsam strukturieren die Teilnehmenden eine Kundenanfrage, formulieren einen Antwortentwurf und übersetzen ein Auftragsbriefing in Aufgaben und Rückfragen. Die Ergebnisse werden anschließend besprochen, überprüft und optimiert. Das Seminar richtet sich an Mitarbeitende aus Büroorganisation, Auftragsbearbeitung und Kundenservice sowie an Inhaberinnen und Inhaber von Textil- und Veredlungsbetrieben. Vorkenntnisse im Bereich KI oder Programmierung sind nicht erforderlich.

Wer sich bis zum 15. Dezember 2026 anmeldet, profitiert von Frühbuchertickets mit einer Ermäßigung von 70 Euro.

www.aka-tex.de