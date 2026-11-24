Ausgezeichnet: Verpackung wird zum Hilfsset

Der Pro Carton Young Designers Award zeichnet jedes Jahr kreative Nachwuchstalente im Verpackungsdesign aus, und geht 2026 geht an vier Studentinnen der Münster School of Design. Lara Sommer, Lilli Maas, Lucia Kremkus und Johanna Ostrejz überzeugten die Jury mit ihrem Verpackungskonzept Panic Paul, einem kompakten Hilfsset für Menschen in Angst- und Paniksituationen. Die Auszeichnung wurde in Deutschland bereits zum neunten Mal vergeben. Organisiert wird der Wettbewerb vom Fachverband Faltschachtel-Industrie e. V. (FFI) in Zusammenarbeit mit Pro Carton. Mit Panic Paul zeigen die Nachwuchsdesignerinnen, wie Verpackungsdesign einen konkreten gesellschaftlichen Mehrwert schaffen kann. Das Konzept wurde entwickelt, um Betroffene in Situationen zu unterstützen, in denen Atmung, Konzentration und Orientierung schwerfallen. Dabei wird die Verpackung selbst zum diskreten Unterstützungssystem. Das Hilfsset vereint verschiedene Elemente, die dabei helfen sollen, zur Ruhe zu kommen und wieder Orientierung zu finden. Im Mittelpunkt steht ein Atembeutel zur Unterstützung bei Hyperventilation.

Ergänzt wird dieser durch einfache Grounding-Übungen, sensorische Hilfsmittel sowie Platz für persönliche Gegenstände, die Sicherheit und Wohlbefinden vermitteln sollen. Eine seitliche Öffnung ermöglicht den schnellen Zugriff auf den Atembeutel, ohne das gesamte Set öffnen zu müssen. Über einen integrierten QR-Code erhalten Nutzer zudem Zugang zu Audioanleitungen und Atemübungen. Christian Schiffers, Geschäftsführer des FFI, zeigt sich von dem Konzept überzeugt: „Panic Paul zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial in intelligentem Verpackungsdesign steckt. Die Studentinnen haben eine sensible gesellschaftliche Herausforderung aufgegriffen und daraus eine ebenso durchdachte wie funktionale Lösung entwickelt. Das Konzept macht deutlich, dass Verpackungen weit mehr leisten können als Schutz und Information: Sie können selbst Teil der Lösung werden und einen konkreten Mehrwert für Menschen schaffen.“

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