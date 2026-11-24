Giving Europe erweitert sein Team: Arabella Schübel übernimmt künftig die Betreuung der Regionen Baden-Württemberg und Schweiz. Mit ihrer bisherigen Erfahrung aus dem Vertriebsinnendienst bringt sie bereits wertvolle Branchenkenntnisse mit und wird diese in ihrer neuen Position gezielt einbringen.
Schübel: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, die Zusammenarbeit mit dem Team und darauf, meine bisherigen Erfahrungen einzubringen.“
Giving Europe erweitert sein Team: Arabella Schübel übernimmt künftig die Betreuung der Regionen Baden-Württemberg und Schweiz. Mit ihrer bisherigen Erfahrung aus dem Vertriebsinnendienst bringt sie bereits wertvolle Branchenkenntnisse mit und wird diese in ihrer neuen Position gezielt einbringen.
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