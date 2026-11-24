Der Designartikelhersteller Koziol aus Erbach im Odenwald richtet seine Produktions- und Vertriebsstrategie neu aus. Erstmals in der fast 100-jährigen Unternehmensgeschichte wird das Familienunternehmen ausgewählte Produktlinien künftig im Ausland fertigen lassen. Hintergrund ist der zunehmende Kostendruck, der die Profitabilität des Unternehmens belastet.

Wie das Unternehmen gegenüber dem Hessischen Rundfunk (hr) erklärte, sei ein Festhalten an der bisherigen Strategie wirtschaftlich nicht mehr tragbar. „Wir mussten die Reißleine ziehen“, sagte Geschäftsführer Thorsten Muntermann. Gemeinsam mit Daniel Koziol stellt er die Ausrichtung des Unternehmens neu auf.

Künftig soll das Sortiment neben den etablierten Produkten im oberen Preissegment auch preisgünstigere Artikel umfassen, die überwiegend in Asien produziert werden. Dabei handele es sich um eigens entwickelte Zusatzsortimente, betont Daniel Koziol. Die Herkunft der Produkte soll für die Kunden transparent erkennbar sein. Die im Ausland produzierten Produkte könnten beispielsweise den Aufdruck „by Koziol“ tragen.

Die Neuausrichtung hat auch Auswirkungen auf die Beschäftigten am Stammsitz in Erbach. Nach Angaben der Geschäftsführung müssen weniger als zehn Prozent der rund 140 Mitarbeiter mit einem Stellenabbau rechnen.

Mit diesen Maßnahmen reagiert Koziol auf ein verändertes Konsumverhalten und den zunehmenden Preisdruck im Markt. Insbesondere günstige Angebote internationaler Online-Plattformen verschärfen den Wettbewerb und erhöhen den Druck auf etablierte Hersteller in Deutschland.

Eine vollständige Verlagerung der Fertigung ist jedoch nicht geplant. Das Stammwerk in Erbach soll weiterhin bestehen bleiben. „Vor allem für Bestellungen, die schnell gehen müssen, brauchen wir die Produktion in Erbach“, stellte Daniel Koziol gegenüber dem hr klar. Während internationale Fertigungsaufträge längere Vorlaufzeiten erfordern, könne der Standort im Odenwald die notwendige Flexibilität gewährleisten.

www.koziol.de