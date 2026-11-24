L-Shop lädt zur „Textile Expedition 2027“ auf die PSI

Mehr als 25 Marken, 400 m² Ausstellungsfläche und zahlreiche Impulse für das Textilgeschäft: Mit einem neuen Messekonzept unter dem Motto „Textile Expedition 2027“ präsentiert sich L-Shop-Team vom 12. bis 14. Januar 2027 auf der PSI in Köln. Auf der Ausstellungsfläche erwarten Fachbesucher mehr als 25 namhafte Textilmarken, aktuelle Kollektionen und zahlreiche Ideen für das kommende Geschäftsjahr.

Im Mittelpunkt der Textile Expedition steht die Vielfalt des textilen Angebots. Von bewährten Bestsellern und etablierten Marken bis zu spannenden Newcomern bietet die Ausstellungsfläche einen umfassenden Einblick in unterschiedliche Produktwelten und Einsatzbereiche.

Ob Promotion, Merchandising, Corporate Wear oder individuelle Kundenprojekte – die präsentierten Textilien und Accessoires zeigen, wie vielseitig textile Produkte in der Markenkommunikation eingesetzt werden können. Dabei geht es nicht allein um einzelne Artikel, sondern auch um neue Kombinationen, Trends und Ansätze, mit denen Händler ihr Angebot erweitern und zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten erschließen können.

Mit der Textile Expedition richtet sich L-Shop insbesondere an Werbeartikelhändler, Textilveredler und Agenturen, die ihr textiles Geschäft weiterentwickeln möchten.

Das L-Shop-Team und die teilnehmenden Marken stehen dabei als Ansprechpartner für Fragen rund um Sortimente, Produktneuheiten und Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung. Im persönlichen Gespräch lassen sich neue Ideen für Kundenprojekte entwickeln und Potenziale für das eigene Geschäft identifizieren.

Die Textile Expedition 2027 auf der PSI ist in der Koelnmesse in Halle 7 an Stand 7G44 zu finden.

www.l-shop-team.de