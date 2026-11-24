The Outdoors Company: Verstärkung im Team

The Outdoors Company baut seine Präsenz auf dem europäischen Werbeartikelmarkt weiter aus und verstärkt dafür sein europäisches Team: Yaska Heridge übernimmt künftig die Position der EU Business Development Executive. In ihrer neuen Funktion wird sie insbesondere den Ausbau von Kundenbeziehungen und die Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten in Europa vorantreiben. Das britische Unternehmen zählt zu den führenden Distributoren von Premium-Outdoor- und Lifestyle-Marken wie Berghaus, Columbia, Patagonia, Rab und The North Face.

Nach der Expansion auf den europäischen Markt und der Eröffnung eines eigenen EU-Lagers setzt The Outdoors Company seinen Wachstumskurs fort, um der steigenden Nachfrage nach hochwertigen Marken im Werbeartikelbereich gerecht zu werden. Gemeinsam mit dem europäischen Team wird Yaska Heridge neue und bestehende Kunden betreuen und das umfangreiche Markenportfolio weiteren Distributoren und Wiederverkäufern in Europa zugänglich machen. Mit dem Ausbau des europäischen Teams unterstreicht The Outdoors Company sein Engagement für den EU-Markt.

Das eigene Lager in Europa ermöglicht zudem eine direkte Belieferung europäischer Kunden und sorgt für optimierte Bestell- und Lieferprozesse.

www.theoutdoorscompany.co.uk