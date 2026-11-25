Am 19. November 2026 ging nach zwei erfolgreichen Tagen die Merchandising Messe Hamburg (MMHH) zu Ende. Mit 130 Ausstellern konnte die vom Hamburger SV veranstaltete Messe in diesem Jahr einen Rekord erzielen. Nachdem mehr als 200 Unternehmen auf der Warteliste gestanden hatten, konnte der HSV in diesem Jahr die zur Verfügung stehende Fläche erweitern.

Unter den Ausstellern, die sich auf zwei Ebenen in den Logen und auf den Freiflächen des VIP-Bereichs präsentierten, waren neben bekannten Anbietern für Fanartikel und textile Sonderanfertigungen auch zahlreiche Spezialisten für haptische Werbung.

Insgesamt bot sich den Besuchern damit ein breites Spektrum an Produkten – von Klassikern wie Textilien, Schals oder Headwear bis hin zu Christbaumschmuck, Emailleschildern und Stadien als Minibausatz, ergänzt durch zahlreiche Lizenzangebote. Zudem hatten die Veranstalter erstmals eine Newcomer Area installiert, in der es z.B. Duftaufkleber und Kaffee zu entdecken gab.

Für die Merch-Verantwortlichen internationaler Topliga-Sportklubs ist die MMHH seit vielen Jahren ein Familientreffen, aber auch für viele Besucher aus Musik, Entertainment und Industrie ist sie inzwischen ein Pflichttermin. Gelegenheit zum Austausch bot sich nicht nur während der Messe selbst, sondern auch auf der legendären Party am Abend des ersten Messetages sowie im Rahmen des vom ESB Marketing Netzwerk organisierten FanCommerce-Forums, das zwei Tage lang Entscheider aus Clubs, Ligen und Verbänden mit führenden Köpfen aus eCommerce, Technologie und Handel zusammenbrachte. Dort wurde auch das diesjährige Fanartikel-Barometer präsentiert, aus dem hervorgeht, dass Fanartikel längst kein Nebenprodukt mehr sind: Deutsche Clubs aus der 1. bis 3. Liga erzielten in der Saison 2026/27 mit 475 Mio. Euro einen neuen Umsatzrekord. Auch der HSV selbst erwirtschaftete in der vergangenen Saison einen Rekordumsatz von 25,3 Mio. Euro und verkaufte 185.000 Trikots.

1.250 Fachbesucher aus 14 europäischen Ländern besuchten laut HSV die diesjährige MMHH, rund 1.000 Gäste nahmen auch an der Party teil. Sascha Steinbrück, Leiter Merchandising und Lizenzen beim HSV, zieht ein zufriedenes Fazit: „Die Entwicklung der MMHH macht uns unglaublich stolz. Was vor 24 Jahren als Veranstaltung mit einem klaren Fokus auf den Fußball begonnen hat, ist mittlerweile zu einer internationalen Plattform für die gesamte Merchandising- und Lizenzbranche geworden. Dass wir in diesem Jahr so viele Aussteller und Branchenvertreter bei uns begrüßen durften, zeigt welche Bedeutung und Stellenwert das Merchandising mittlerweile hat. Wir freuen uns sehr, diese Veranstaltungsreihe auch in Zukunft fortzuführen.“

Der Termin der MMHH ist stets von den Spielplänen der Bundesliga abhängig und wird bekanntgegeben, sobald diese feststehen.

Zur Auswahl stehen 2027 der 10./11. oder der 17./18. November. // Till Barth

www.merchandising-messe.de

Fotos: Till Barth, © WA Media