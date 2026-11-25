Interview mit Tom de Kleyn und Florian Seidenberg, Pagani Pens/Senator

Nachdem der traditionsreiche Kugelschreiberhersteller Senator im März dieses Jahres Insolvenz angemeldet hatte, kaufte Pagani Pens am 1. August den früheren Konkurrenten und integrierte ihn in die eigene Gruppe. Im Interview mit den WA Nachrichten sprechen Tom de Kleyn, CCO von Pagani Pens, und Florian Seidenberg, Vertriebsleiter Prodir & Senator Deutschland, über die Hintergründe des Deals, geplante Synergien, klare Differenzierungen im Markenauftritt und notwendige Umstrukturierungen.

Pagani Pens hat Senator zum 1. August 2026 im Zuge einer übertragenden Sanierung übernommen. Wie kam der Deal zustande?

Tom de Kleyn: Die Gelegenheit ergab sich während des Restrukturierungsprozesses von Senator. Alessio Marotta, Rossana Porotti und ich waren von Anfang an eng in die Entscheidung mit eingebunden und wir erkannten schnell, welche Chance darin liegt, einen angesehenen Namen, spezielles Fachwissen und ein hochqualifiziertes Team für den Markt zu bewahren. Wir sahen auch einen strategischen Fit mit Pagani Pens und eine gute Möglichkeit, Senator eine stabile und langfristige Perspektive zu geben. Mit der Transaktion haben wir einen guten Weg gefunden, das Geschäft zu sichern, die europäische Produktion aufrechtzuerhalten und Senator eine solide Grundlage für das nächste Kapitel in seiner Unternehmensgeschichte zu geben.

Anfang Mai haben wir die Möglichkeit eines Kaufs genauer unter die Lupe genommen. Und dann standen wir unter erheblichem Zeitdruck, denn je länger es letztendlich dauert, eine Entscheidung zu treffen, desto größer ist das Risiko bei einer Insolvenz, dass sich die Gesamtsituation des Unternehmens weiter verschlechtert.

Was waren die entscheidenden Beweggründe für Pagani, den ehemaligen Wettbewerber zu übernehmen?

De Kleyn: Wir sehen Senator eher als einen außergewöhnlich gut passenden strategischen Partner und nicht einfach nur als Wettbewerber. Die etablierte Marktposition und das ergänzende Produktportfolio erweitern Angebot und Reichweite unserer Gruppe. Hätte Senator keinen Käufer gefunden, hätte der Werbeschreibgerätemarkt einen anerkannten Lieferanten verloren. Die Kunden hätten weniger Auswahl gehabt und damit rechnen müssen, dass es zu Störungen im gesamten Marktsegment kommen kann. Die Übernahme bewahrt somit eine wichtige Wahloption für den Handel und schafft für beide Marken neue Möglichkeiten, Business zu generieren.

Natürlich haben wir auch darüber nachgedacht, was für Folgen es haben könnte, wenn eine Private Equity-Firma oder ein Investor aus Fernost Anteile von Senator übernehmen würde. Das hätte ein gewisses Risiko bedeutet. Aber das war nicht der Grund für unsere Entscheidung. Wir haben uns entschieden, den Kauf durchzuführen, weil wir ihn für eine großartige Gelegenheit hielten. Wir sehen Senator als starke Ergänzung für unsere Gruppe, weil wir viele Synergien nutzen können und das Sortiment von Senator das Markenportfolio von Prodir hervorragend ergänzt. Gemeinsam werden wir eine stärkere Relevanz auf dem Markt haben.

Florian Seidenberg: Was Senator für uns außerdem so interessant macht, ist, dass sowohl Senator als auch Prodir vertikal integrierte Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung sind –Prodir in der Schweiz, Senator in Deutschland. Das bedeutet, dass wir auch sehr ähnliche Strukturen und Herausforderungen haben.

Senator meldete im März Insolvenz an. Wie sind die finanziellen Schwierigkeiten entstanden? Welche Maßnahmen sind geplant, um dieses traditionsreiche Unternehmen zu restrukturieren?

De Kleyn: Es wäre nicht angebracht, die speziellen Faktoren zu kommentieren, die zur Insolvenzanmeldung von Senator geführt haben. Unsere Verantwortung besteht jetzt darin, einen stabilen Rahmen für das Unternehmen zu schaffen. Unsere Prioritäten sind die Fortführung des operativen Geschäfts, zuverlässiger Service für Kunden, disziplinierte Investitionen in Produktion und Innovation sowie der Aufbau einer nachhaltigen Basis für die langfristige Entwicklung von Senator.

Was passiert jetzt am Standort Groß-Bieberau? Und wie geht es mit den internationalen Niederlassungen von Senator weiter?

De Kleyn: Die Produktion in Groß-Bieberau läuft weiter, sodass wir den 120 Mitarbeitern vor Ort eine Zukunft bieten können. Der Standort bleibt zentral für die Senator-Aktivitäten. Wir wollen auf der etablierten Fertigungskompetenz und der erfahrenen Belegschaft aufbauen, mit Fokus auf operative Stabilität, Produktqualität und den zukünftigen Beitrag des Standorts zum gesamten Konzern.

Seidenberg: Die verschiedenen internationalen Niederlassungen bleiben bestehen, aber sie fungieren zukünftig als reine Vertriebsbüros. Die lokalen Dienstleistungen, die über die Jahre erbracht wurden, sind nun am Standort Groß-Bieberau zentralisiert worden. Das ist eine große Veränderung, aber eine sehr gute, um operative Stabilität zu schaffen und die gute Produktqualität zu sichern.

De Kleyn: Unsere Priorität im internationalen Geschäft liegt darin, den Zugang zu den lokalen Märkten offen zu halten, das Know-how der Mitarbeiter zu nutzen und wirtschaftliche Kontinuität durch bestehende Kunden- und Vertriebspartnerbeziehungen zu bewahren. Wir wollen nah am Markt bleiben und gleichzeitig nach und nach für jedes Land die effektivste Organisation innerhalb der Pagani Pens-Gruppe aufbauen.

Die Marke Senator wird bestehen bleiben. Worin unterscheiden sich die Marken Prodir und Senator voneinander?

Auf den ersten Blick wirken die beiden Marken ziemlich ähnlich.

De Kleyn: Als wir die Senator-Anlagen das erste Mal besichtigten, fühlten wir uns zunächst tatsächlich wie zu Hause, weil die Produktion ziemlich ähnlich organisiert ist wie bei unserem Unternehmen. Das war ein großartiges Gefühl. Aber natürlich sind Prodir und Senator zwei unabhängige Marken mit klar unterschiedlichen Positionierungen. Prodir steht für Swiss-made sowie Design, Innovation, Premiumqualität und Nachhaltigkeit, während Senator zuverlässige europäische Produktion mit einem breiten und sehr wettbewerbsfähigen Sortiment an Werbeschreibgeräten und umfangreichen Personalisierungsmöglichkeiten kombiniert. Jede Marke wird ihre eigene Identität, Produktstrategie und Marktkommunikation behalten. Unser Ziel ist es nicht, die Marken ähnlicher zu machen, sondern ihre jeweiligen Stärken noch deutlicher herauszustellen. Wir wollen Senator nicht in die Marke Prodir integrieren.

Wie können Sie in Ihrer Kommunikation sicherstellen, dass die beiden Marken strikt voneinander getrennt bleiben?

De Kleyn: Wir arbeiten mit einem großen Team an einer Zwei-Marken-Strategie. Das ist für uns nichts Neues, aber wir müssen auch die unterschiedlichen Markenhistorien berücksichtigen. Daher gibt es keinerlei Pläne für ein Rebranding von Senator.

Da beide Marken im gleichen Produktsegment angesiedelt sind, müssen wir dafür sorgen, dass sie klar voneinander unterschieden werden und eindeutige USPs erkennbar sind – z.B. in Bezug auf Preisgestaltung, Individualisierung oder Produktionsort („made in Germany“ vs. „made in Switzerland“).

Welche Synergien ergeben sich aus der Fusion?

De Kleyn: Wir bringen ergänzende Produktpaletten, Herstellungsmöglichkeiten und auch Marktexpertise zusammen. So können wir voneinander lernen. Wir haben die Möglichkeit, technisches Know-how zu teilen, aber auch unsere jeweiligen industriellen Kapazitäten besser zu nutzen und effizientere Lösungen entwickeln. Händlern ermöglicht das den Zugang zu einem deutlich breiteren Produktportfolio, das alle Preissegmente abdeckt – von wettbewerbsfähigen Werbeartikeln bis hin zu Premium-Lösungen mit Designfokus, angeboten über zwei klar differenzierte Marken.

Die Zusammenlegung von zwei solchen Unternehmen erfordert eine Neuausrichtung der internen Organisationsstrukturen: Welche Änderungen sind geplant?

De Kleyn: Die unmittelbare Priorität liegt darin, klare Verantwortlichkeiten und eine effektive Koordination zwischen beiden Organisationen zu schaffen, ohne den täglichen Geschäftsbetrieb zu stören. Die Integration erfolgt pragmatisch und schrittweise. Teams arbeiten zusammen, wenn gemeinsame Prozesse, Wissen oder Ressourcen die Effizienz und den Kundenservice verbessern können. Ein zentraler Gesichtspunkt dabei ist, die vorhandene Expertise beider Unternehmen zu erhalten. Natürlich ist das alles ein fortlaufender Prozess. Wir lernen jeden Tag dazu, aber wir haben es bereits geschafft, die Situation zu stabilisieren, was wichtig ist, um den Kunden zu vermitteln, dass die Marke Senator eine Zukunft hat.

Florian Seidenberg wird die Position des Vertriebsleiters für Prodir & Senator in Deutschland und Österreich übernehmen und den Vertrieb beider Marken leiten. Wie ist diese neue Rolle definiert?

Seidenberg: Meine Aufgabe ist es, auf Managementebene die Verkaufsaktivitäten zu koordinieren und dabei die eigenständige Positionierung und Kundenansprache jeder Marke zu bewahren. Die Kundenbetreuung bleibt markenfokussiert strukturiert, während wir die Chancen für die Zusammenarbeit, die Key-Account-Entwicklung und eine bessere Unterstützung der Vertriebspartner über beide Marken steuern wollen.

Es war eine gemeinsame Entscheidung zusammen mit dem Pagani-Management, dass ich als Geschäftsführer von Prodir Deutschland zurücktrete, um mich voll auf diese wichtige Aufgabe konzentrieren zu können.

Welche weiteren Veränderungen gibt es im Sales Department?

Seidenberg: Zum einen werden wir in vielen Abteilungen neue Mitarbeiter einstellen. Es ist dringend nötig, dass das Team wieder wächst.

Zum anderen halten wir die Marken wie bereits erwähnt getrennt. Das bedeutet auch, dass der deutsche Standort von Prodir in Kastellaun weiterhin bestehen bleibt ebenso wie die Produktionsstätte von Senator in Groß-Bieberau. Auch die Back-Office-Abläufe, einschließlich des Angebotsprozesses, bleiben vorerst getrennt. Für Key Accounts dagegen werden wir ab dem 1. Januar beide Marken zusammenführen; das gilt sowohl für Messeauftritte als auch für Beratungstermine mit den Händlern, einfach um effektiver zu sein und weniger Zeit unserer Handelspartner zu beanspruchen. Auch international werden die Verkaufsbüros von Senator und Prodir zusammengelegt.

De Kleyn: Wir halten es für sehr wichtig, Kunden lokal in ihrer eigenen Sprache bedienen zu können. Aber es macht keinen Sinn, zwei separate Büros zu unterhalten. Mittlerweile sind alle Mitarbeiter der Vertriebsbüros Kollegen, und wir wollen sicherstellen, dass sie den Markt gemeinsam mit derselben Strategie bearbeiten.

Seidenberg: Auch fürs Teambildung ist es enorm wichtig, dass die Mitarbeiter im selben Büro sind und Tag für Tag als Kollegen zusammenarbeiten.

Welche Veränderungen sind für den Werbeartikelhandel zu erwarten? Können bestehende Verträge und Vereinbarungen übernommen werden?

De Kleyn: Unser Ziel und oberste Priorität ist es, dem Handel maximale Kontinuität zu gewähren. Wir wollen bestehende Geschäftsbeziehungen, Produktverfügbarkeit und Servicelevels mit möglichst geringen Störungen oder Veränderungen aufrechterhalten. Wir streben an, wo möglich bestehende Verträge fortzuführen oder zu übertragen. In manchen Fällen sind neue vertragliche oder administrative Regelungen erforderlich – da werden wir direkt mit den betroffenen Händlern zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Senator wird im Markt weiterhin unter dem Namen Senator in gewohnter Manier agieren, nur eben als Teil der Pagani Pens-Gruppe.

Was waren die ersten Reaktionen auf Kunden- und Mitarbeiterseite?

De Kleyn: Es war für uns sehr schwierig, die Übernahme von Senator mehrere Monate lang geheim zu halten. Es ist die größte Übernahme, die Pagani Pens jemals getätigt hat, und sie sendet eine sehr starke Botschaft: Wir wollen wachsen, und wir sind dabei, eine Organisation mit zwei bekannten Marken aufzubauen, die für den Markt sehr relevant sind.

Die ersten Reaktionen von Kunden, Vertriebspartnern und Mitarbeitern waren sehr ermutigend. Der Handel war erfreut über die klare Kommunikation, wie das Geschäft fortgeführt werden soll. Natürlich wirft ein solcher Deal auch Fragen auf, deshalb bleibt für uns eine klare und transparente Kommunikation sehr wichtig.

Die Marke Senator und ihre Aktivitäten weiter fortzuführen wurde besonders positiv aufgenommen, da sie den Händlern und Endkunden Kontinuität bietet und gleichzeitig die Identität und Marktpräsenz bewahrt, die Senator über viele Jahre aufgebaut hat. Senator ist wirklich eine großartige Marke, und es gibt viele interessante Projekte, an denen Senator beteiligt ist. Viele Unternehmen arbeiten gerne mit Senator-Stiften und sind sehr froh darüber, dass sie das weiterhin tun und ihre Folgeaufträge platzieren können.

Seidenberg: Was wirklich sehr schön war: Die Produktion von Senator in Groß-Bieberau ist niemals zum Stillstand gekommen. Natürlich hatten wir drei herausfordernde Monate, und noch weitere herausfordernde Monate stehen bevor, aber es baut uns auf, dass wir selbst in so kurzer Zeit mit unserem neu zusammengestellten Team sehr große Aufträge erfüllen konnten. Das zeigt auch das Vertrauen, das Händler und Endkunden in Senator setzen.

Was ist für 2027 geplant?

De Kleyn: 2027 geht es darum, vom Stabilisieren zur Entwicklung und zum Wachstum überzugehen. Wir wollen die Positionierung sowohl von Prodir als auch von Senator schärfen, unser Vertriebsteam stärken und unsere Unterstützung für Händler durch eine Organisation, die zwei klar differenzierte Marken vertritt, ausbauen. Wir wollen neue Produkte und Lösungen auf den Markt bringen und unsere Produktionsleistung weiter verbessern. Gleichzeitig geht es darum, Bereiche ausfindig zu machen, in denen wir durch das kombinierte Fertigungs-Know-how zusätzlichen Mehrwert schaffen können. Unser Ziel ist klar: zwei stärkere Marken auf einer stärkeren industriellen Plattform aufzubauen.

www.prodir.com

www.senator.com

Mit Tom de Kleyn und Florian Seidenberg sprach Dr. Mischa Delbrouck.