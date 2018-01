Niederländische Fair Trade-Spezialisten kooperieren

Ab sofort gehen die niederländischen Unternehmen FairForward Gifts & Living, Eco Collection und tuyu gemeinsame Wege. Der Zusammenschluss konzentriert sich auf nachhaltig produzierte Wohnaccessoires, Geschenk- und Werbeartikel.

FairForward mit Sitz in Culemborg ist der Nachfolger des Non Food-Geschäftsbereiches von Fair Trade Original. Das Unternehmen zählt zu den Pionieren der Fair Trade-Bewegung in Europa und widmet sich schon seit Jahren dem Import von zeitgemäßen, nachhaltigen Accessoires. Eco Collection, NL-Budel, ist ebenfalls Importeur von nachhaltigen Fair Trade-Einrichtungsgegenständen und -Geschenkartikeln, und das in Vinkeveen ansässige Unternehmen tuyu hat sich auf fair gehandelte Werbeartikel und Produkte für Handelsmarken spezialisiert. Geschäftsführer des neuen Unternehmensverbundes FairForward wird Stefan Nijsen, bisher Direktor von Eco Collection. Nijsen folgt auf FairForward-Geschäftsführer Mike Jansen, der im Alter von 66 Jahren in den Ruhestand geht. Antoinette Gast, Inhaberin von tuyu, wird sich um das Sortiment, die Produktentwicklung und den Vertrieb der Kooperation kümmern.

www.eco-collection.de

www.fairforward.nl

www.tuyu.nl