Im Rahmen einer übertragenden Sanierung wurde der Geschäftsbetrieb von Senator, Groß-Bieberau, zum 1. August 2026 durch Pagani Pens, CH-Cadempino, übernommen. mehr lesen ...
Mitte Juni 2026 gab die Ravensburger AG bekannt, sich als strategischer Investor an der Margarete Steiff GmbH zu beteiligen. mehr lesen ...
Mit der Digitalisierung steigen nicht nur die Erwartungen an intuitive und effiziente digitale Tools, auch die Auswahl von Corporate Fashion sowie deren Gestaltung verändert sich. mehr lesen ...
Zum 1. August 2026 begrüßte Promonotes, Quickborn, mit Uwe Horstmann einen neuen, erfahrenen Mitarbeiter im Team. mehr lesen ...
Das polnische Unternehmen Badge4u, PL-Jaworzno, hat im August 2026 die Übernahme des Wand- und Armbanduhrspezialisten Likor, PL-Jaworzno, bekanntgegeben. mehr lesen ...
Der Inhaber der escha Reiner Schaudt e.K., Reiner Schaudt, feierte am 1. August 2026 seinen 80. Geburtstag. mehr lesen ...
Nach insgesamt 18 Jahren im Unternehmen, davon sieben als geschäftsführender Gesellschafter, wird Dennis Dennig zum Jahresende 2026 aus der operativen Geschäftsführung von Jung since 1828 GmbH & Co. KG ausscheiden. mehr lesen ...
Auch wenn draußen die Sonne scheint und die Sommerferien in allen Bundesländern begonnen haben, ist in der Werbeartikelbranche Zeit, anmehr lesen ...
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