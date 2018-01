akatex-Fachseminar: Flock & Flex

Am 15. März 2018 informiert die Akademie für Textilveredlung (akatex) im Fachseminar Flock & Flex in Remagen über den Textiltransferdruck. Referent Michael Hildebrandt, Business Unit Manager bei Poli-Tape Klebefolien, stellt die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten von Flock- und Flexfolien z.B. für Sport-, Freizeit- oder Berufsbekleidung vor und zeigt auf, welche Produkte für welche Umsetzungen geeignet sind. Neben der Theorie lernen die Teilnehmer in praktischen Übungen u.a., wie entscheidend Druck, Temperatur und Zeit für gute Ergebnisse sind, wie viel Hitze ein T-Shirt verträgt und was bei Transfers auf Funktionstextilien zu beachten ist. Darüber hinaus steht eine Führung durch die Produktionsstätte von Poli-Tape Klebefolien auf dem Programm, die Einblicke in die Herstellung der Transferpapiere und -folien gewährt.

Das Seminar findet am 15. März von 10 bis 18 Uhr bei der Poli-Tape Klebefolien GmbH in Remagen statt und kostet 138 Euro inkl. Verpflegung, Seminarunterlagen und Teilnahmebestätigung.

www.aka-tex.de