Jung mit neuer Website

Pünktlich zum Jahresbeginn präsentiert sich die Jung Bonbonfabrik, Vaihingen/Enz, mit einem neuen Internetauftritt. Der Look wurde an das moderne Design der aktuellen Corporate Identity angepasst und überzeugt mit klarer Linie. Neben der optischen Veränderung sind auch neue Funktionen verfügbar. So wurde die Navigation benutzerfreundlicher gestaltet – neue Produkte sind z.B. noch schneller über den Menüpunkt „Neuheiten“ abrufbar. Ebenfalls neu ist der Menüpunkt „Downloads“, der angemeldeten Nutzern das einfache Herunterladen wichtiger Dateien wie Blätterkataloge, Produktbilder, Gestaltungsvorlagen u.v.m. ermöglicht.

www.jung-europe.de