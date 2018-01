Mimaki: Open House-Event

Am 5. und 6. Dezember 2017 fanden in Hagen die Mimaki Days & Friends statt. Mimaki Deutschland, Hersteller digitaler Großdruckmaschinen und Schneideplotter, lud gemeinsam mit sieben Partnern in den Showroom der Hagener Niederlassung und stellte neben Flaggschiffen des Sortiments wie der JFX200-Serie einen brandneuen UV-LED-Rollendrucker vor. Zusätzlich zu den präsentierten Druckern, Spezialfarben und Plottern boten die Partner an ihren Ständer Informationen zu Materialien, Weiterverarbeitung, Finishing und Hilfsmitteln für die Gestaltung.

Über 40 Fachbesucher sowie Vertreter von Fachhändlern und Medienherstellern nutzten nach offiziellen Angaben die Gelegenheit, die Drucksysteme vor Ort zu begutachten. Passend zum vorweihnachtlichen Veranstaltungstermin wurden Glühwein und Leckereien gereicht – festliche Giveaways, die live u.a. per Druck, Flock oder Laser veredelt wurden, rundeten das Event ab.

www.mimaki.de

Bildquelle: Mimaki Deutschland GmbH