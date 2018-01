Igo-Post wird Plato Group

Seit dem 1. Januar 2018 firmiert Igo-Post, NL-Helmond, unter dem Namen der Muttergesellschaft Plato Group. Das seit über 70 Jahren in der Branche aktive niederländische Werbeartikelunternehmen bleibt als Marke Igo neben Clipper, Compacon, Promotiv und Heroes of Print in der Plato Group bestehen. „Der Zusammenschluss der Marken unter einem Dach schafft Synergien und ermöglicht mehr Transparenz in den Prozessen. Wir können flexibel auf Kundenwünsche eingehen und alles bieten – von umfassenden Online-Lösungen bis hin zum maßgeschneiderten Konzept“, so Ron Boer, CCO der Plato Group.

Ab Mitte 2018 sollen internationale, für alle Marken zuständige Marketingteams von einem neuen Büro in Barcelona aus agieren. Um die Präsenz im europäischen Raum zu erhöhen, sollen zudem vier Vertretungen für die Regionen Benelux, D-A-CH, Süd (Frankreich, Spanien und Portugal) sowie UK/IE & Nordics (England, Irland, Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen) entstehen.

www.igo-werbeartikel.de

www.platogroup.eu