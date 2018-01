GK Handelsplan: 12. Tannenbaumaktion

Am 8. Dezember 2017 war es wieder so weit: GK Handelsplan, Krefeld, öffnete die Tore für die 12. Ausgabe der alljährlichen Tannenbaumaktion. Beim Traditionstermin konnten sich ausgewählte Kunden und deren Familien am geschmückten Unternehmenssitz ihren persönlichen Tannenbaum aussuchen, der dann von den Mitarbeitern ins Auto geladen wurde. Begleitet wurde das vorweihnachtliche Event nicht nur von Glühwein, Kakao, selbstgemachten Waffeln und heißen Würstchen, auch der erste Schnee verbreitete unter den 265 Erwachsenen und 97 Kindern festliche Stimmung. Für leuchtende Kinderaugen sorgte außerdem der Bastelspaß in der Engelswerkstatt. Vor Ort aufgenommene und gestaltete Familienfotos als persönliches Giveaway rundeten die stimmungsvolle Veranstaltung ab.

www.gkhandelsplan.de

Bildquelle: GK Handelsplan GmbH