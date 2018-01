absatzplus: Umstrukturierung

Zum Jahreswechsel hat es bei absatzplus eine Veränderung in der Betriebsstruktur gegeben: Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 wurde die Zusammenarbeit zwischen absatzplus, Köln, und der Niederlassung in Schauenstein beendet. Rechtlich agierten beide Standorte schon immer unabhängig voneinander, teilten sich jedoch die Kundengebiete auf. „Nach 18 Jahren sind die Interessen in verschiedene Richtungen gegangen, eine Trennung erschien daher sinnvoll“, so Christof Eul, der das Unternehmen in Schauenstein wie gehabt mit seinem Bruder Stefan Eul weiter fortführt – jetzt unter der Firmierung prodono GmbH. Im Zuge der Unternehmensneugründung haben die Schauensteiner ihre EDV-Abteilung verstärkt und eine neue Homepage ins Leben gerufen, die u.a. mit übersichtlicher Struktur und professioneller Produktsuche sowie einem Kalkulator aufwartet.

Die absatzplus Agentur für Werbeartikel e.K. wurde 1989 von Geschäftsführer Joachim Schulz gegründet und betreut an den Standorten Köln und Wien Kunden aus ganz Europa.

www.absatzplus.com

www.prodono.de