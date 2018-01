m.e.s. und Burg kooperieren

Die Leichlinger m.e.s. Marketingservices GmbH und die Burg Services GmbH & Co. KG, Köln und Kriftel, haben sich auf eine Partnerschaft verständigt, um im Großraum Köln – Düsseldorf – Bergisches Land künftig stärkere Präsenz zu zeigen. Die Kooperation gilt seit Anfang Januar 2018 und fokussiert sich auf die intensive Kundenbetreuung und -beratung, außerdem werde eine übergreifende Digitalisierungskampagne angestrebt.

„Wir sind sicher, mit diesem Zusammenschluss unseren Anspruch an Service und Kundenorientierung weiter auszubauen und Synergien zu nutzen, um unseren Kunden ihr tägliches Geschäft einfacher zu gestalten“, so die beiden Geschäftsführer Ralf Hesse (m.e.s.) und Marco Römisch (Burg). Für die jeweiligen Bestandskunden ändere sich nichts, auch die bekannten Ansprechpartner blieben erhalten. Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 sollen beide Unternehmen ihre Geschäftstätigkeiten in die Burg Gruppe einbringen, der m.e.s.-Geschäftsführer Hesse dann beratend zur Seite stehen wird. Außerdem soll er weiterhin die m.e.s.-Kunden betreuen.

www.burg-services.de

www.mes-marketingservices.de