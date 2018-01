PSI: Studie zum europäischen Werbeartikelmarkt

Wie Michael Freter, Managing Director des PSI (Promotional Products Service Institute), anlässlich der Eröffnung der PSI-Messe am 9. Januar 2018 offiziell bekanntgab, läuft z.Zt. unter Federführung des PSI eine europäische Marktstudie. Die laut PSI „erste große empirische Studie zum gesamten europäischen Werbeartikelmarkt“ entsteht in Zusammenarbeit mit den nationalen Werbeartikelverbänden von Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien und Italien. Ziel, so das PSI, sei eine Strukturanalyse mit repräsentativen und vergleichbaren Daten zu Märkten, Lieferanten und dem Handel. Mehrere europäische Lieferanten, darunter PF Concept, Mid Ocean Brands, Xindao, Giving Europe, Listawood und elasto, unterstützen die Initiative. Zu weiteren Details oder einem geplanten Erscheinungstermin äußerte sich das PSI bislang nicht.

www.psi-network.de