Cybergroup: Gut aufgestellt ins neue Jahr

Mit einem neuen Umsatzrekord und abermaligem Wachstum blickt die Cybergroup International auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück. Insbesondere neue Business Units wie Consulting und Fulfilment hätten sich im vergangenen Jahr hervorragend etabliert, weshalb man jetzt auch Kunden erreichen könne, die sich sonst nie für den „klassischen“ Werbeartikler oder Fullservice-Dienstleister entschieden hätten, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Mit dem ständigen Ausbau im Bereich Fulfilment und Logistics könne man zudem weitere Ressourcen ausschöpfen und noch höhere Paketvolumina erreichen.

Gut aufgestellt startet der Werbeartikelspezialist auch ins neue Jahr: Im Vorfeld der diesjährigen PSI-Messe veranstaltete die Cybergroup ein internationales Sales Meeting, wo sich neben den Teams aus Heidelberg und Wipperfürth auch die internationalen Kollegen aus Großbritannien, den USA und China auf die Messe und das neue Jahr vorbereiteten. Während des zweitägigen Meetings fanden die Teilnehmer viel Zeit für den persönlich Austausch sowie zur professionellen Fortbildung in Form von Workshops. Vor allem die Internationalität des Teams soll in den kommenden Jahren noch wachsen und weitere Kunden überzeugen. Ein Novum zu Jahresbeginn war zudem eine eigene Kundenlounge und die Berichterstattung auf der PSI-Messe. In den sozialen Netzwerken berichtete die Cybergroup durchgehend über das Tagesgeschehen und führte Interviews mit ausgewählten Partnerlieferanten.

Das nächste große Projekt zu Jahresbeginn ist der Neubau des Headquarters in Mannheim, der noch in diesem Jahr fertiggestellt werden soll.

Die Cybergroup International ist das Netzwerk der cyber-Wear Heidelberg GmbH mit Standorten in Europa, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Asien.

www.mycybergroup.com