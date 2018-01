Fyvar: Iberischer Werbeartikelmarkt wächst

Nach Angaben des spanisch-portugiesischen Branchenverbands Fyvar setzte die Werbeartikelbranche in Spanien und Portugal 2017 rund 1 Mrd. Euro um – ein Wachstum von 15% gegenüber dem Vorjahr (850 Mio. Euro). In seiner Analyse des Werbeartikelmarktes betont Fyvar-Präsident Gabriel Moëse die „wachsende Kluft zwischen Unternehmen mit einer konsolidierten technologischen und internationalen Struktur und solchen, die an einem stark lokalen Geschäftsmodell festhalten“.

