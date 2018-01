Polyconcept verkauft Areka

Polyconcept, der Mutterkonzern von PF Concept, NL-Roelofarendsveen, hat seine Tochtergesellschaft Areka an seinen langjährigen Geschäftspartner Boudeville et Fontaine verkauft, einen französischen Hersteller von Metallverpackungen und seit 1890 Spezialist im Bedrucken und Lackieren von Metall. Areka SAS ist ein Bonbonlieferant mit Sitz in Frankreich. PF Concept wird weiterhin Areka-Produkte in den meisten europäischen Ländern vertreiben. „Der Verkauf von Areka ist ein Schritt zur Rationalisierung unseres Geschäftsportfolios, und wir freuen uns, dass wir eine gute Heimat für Unternehmen und Mitarbeiter gefunden haben. Ich möchte dem Areka-Team für den Beitrag danken, den das Team so viele Jahre lang für Polyconcept geleistet hat. Wir wünschen Areka sowie Boudeville et Fontaine viel Erfolg für die Zukunft”, so Ralf Oster, CEO von PF Concept.

www.pfconcept.com

www.polyconcept.com