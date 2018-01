HAPTICA® live ’18: Deutsche Bank im Vortragsprogramm

Nach der Bankenkrise und diversen Skandalen hat es sich die Deutsche Bank zur Aufgabe gemacht, Vertrauen zurückzugewinnen. Die Marke soll neu aufgeladen werden – erster Schritt dazu ist die Hashtag-Kampagne #PositiverBeitrag, mit der sich das Geldinstitut seit dem Frühjahr 2017 von innen nach außen neu aufstellt. Was genau dahinter steckt und warum – Hashtag hin oder her – haptische Anker dabei eine wichtige Funktion haben, erklärt Christan Rummel, Deputy Global Head of Brand Communications & Corporate Citizenship bei der Deutschen Bank AG, in seinem Vortrag auf der HAPTICA® live ’18 am 21. März 2018 in Bonn. Neben Rummel berichten weitere Referenten – u.a. von der Zurich Versicherung, von Unicum und der EPEA Internationale Umweltforschung – im Vortragsprogramm vom Einsatz haptischer Botschafter in ihren Unternehmen.

Die HAPTICA® live liefert kompakt an einem Tag Ideen und Anregungen rund um eines der effizientesten und emotionalsten Marketingtools. Mehr als 180 Aussteller zeigen die komplette Bandbreite gegenständlicher Werbeträger. Die Best Practice-Sonderschau präsentiert bereits erfolgreich umgesetzte Kampagnen für Jack Wolfskin, Allianz, Benediktiner Weissbier u.a. Auch Ausgezeichnetes wird auf der „Erlebniswelt Haptische Werbung“ zu sehen sein: In einer eigenen Ausstellung werden alle 42 Gewinnerprodukte des Promotional Gift Award 2018 gezeigt, am Nachmittag findet dort auch die Preisverleihung statt.

Neu 2018: Eine Sonderausstellung im Foyer widmet sich dem Thema Nachhaltigkeit in der haptischen Werbung. Besucher können sich über die Facetten dieses Themenfeldes und seine konkrete Bedeutung für Produkte und Prozesse im gegenständlichen Marketing informieren.

Die HAPTICA® live öffnet ihre Tore von 9.00 bis 17.30 Uhr im World Conference Center Bonn. Der Besuch ist kostenfrei, über die Website ist eine Anmeldung erforderlich.

www.haptica-live.de