|kuadra:t|: Umweltbewusstsein im Fokus

Am 18. Januar 2018 war es wieder so weit: Die Kaldenbach Group lud zu ihrer alljährlichen Hausmesse |kuadra:t|, wie gehabt in die Dauphin Speed Eventhalle in Hersbruck bei Nürnberg. Im Fokus der Veranstaltung: das Thema Nachhaltigkeit, für das Kaldenbach-Geschäftsführer Marco Kaldenbach und sein Team die Besucher in diesem Jahr besonders sensibilisieren wollten. Eindrucksvoll in Szene gesetzt wurde die Thematik bereits vor dem Automobilpalast, wo fünf umweltbewusste Hybrid- und Elektrofahrzeuge den Eingang zur Messe säumten. Am Empfang selbst wurden die Besucher dann mit einem Begrüßungsgetränk und einer Jute-Tasche willkommen geheißen. Gut gerüstet und gestärkt ging es dann in die bunte Welt der haptischen Werbung.

Über 20 Lieferantenpartner (2017: 31 Aussteller) zeigten auf ca. 600 qm neue, alternative, WM-orientierte und ökologische Werbeartikel. So wurden im Ausstellungsbereich u.a. hochwertige Armbanduhren aus Holz, Gelstifte und Textmarker zum Wegradieren oder auch unkippbare Isolierflaschen präsentiert. Werbeartikelklassiker wie Kugelschreiber oder USB-Sticks waren ebenfalls in großer Auswahl vertreten, und auch Produkte zur Fußball-WM 2018 durften natürlich nicht fehlen. Passend zur Thematik der Hausmesse zeigten Trinkbecher aus dem nachwachsenden Rohstoff Bambus oder stabile Zettelboxen aus recyceltem Material wie nachhaltig und ökologisch Werbeartikel sein können. Auch im Bereich Süßwaren fanden sich durchdachte, ökologische Konzepte, darunter auf das Nötigste reduzierte sowie wiederverwendbare Verpackungen.





www.kaldenbach.com Knapp 120 Besucher (2017: 103 Besucher) informierten sich nach offiziellen Angaben über Neuheiten aus der Welt der Werbeartikel und Accessoires. Mit exklusivem Fingerfood, Getränken und Sitzgruppen kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Außerdem hatten die Gäste die Gelegenheit, bei stündlich stattfindenden Führungen in die Welt der Oldtimer einzutauchen. Die Sammlung in der Dauphin Speed Eventhalle gehört zu den bedeutendsten privaten Oldtimersammlungen Europas.

Bildquelle: Kaldenbach