PPD Live: Weniger statt mehr

„So much more“ hatte der Veranstalter der PPD Live – der britische Branchendienstleister Customer Focus – im Vorfeld der Messe angekündigt, die am 16. und 17. Januar 2018 erstmals unter ihrem neuen Namen und in verändertem Format stattfand. Bis 2015 war die Veranstaltung im englischen Coventry als Trade Only National Show und danach zwei Jahre lang als Promotional Product Expo über die Bühne gegangen. Mehr zu entdecken als bisher allerdings gab es in Coventry nicht. Die Ausstellerzahl, seit einigen Jahren rückläufig, war im Vergleich zum Vorjahr noch einmal geschrumpft: Laut Messeguide präsentierten sich 128 Aussteller (2017: rund 200) in der Ericsson Exhibition Hall der Ricoh Arena, viele große britische Lieferanten waren der Messe ferngeblieben. Unverändert hoch war dafür der Anteil internationaler Anbieter, hinzu kamen einige Neuaussteller.

Optisch hatte Customer Focus der Veranstaltung ein Facelift verpasst: Das neue Branding war unübersehbar, ebenso die neue „Hospitality Area“ im Eingangsbereich der Halle. Ein im vergangenen Jahr angekündigtes Seminarprogramm fand nicht statt, allerdings informierte Customer Focus in einem eigenen Ausstellungsareal im Rahmen von Vorträgen über seine Software-Dienstleistungen. Offizielle Aussteller- und Besucherzahlen gab der Veranstalter auch auf Nachfrage hin nicht bekannt, die Messe wirkte jedoch erheblich weniger gut besucht als in den Vorjahren, ein Eindruck, den viele Aussteller bestätigten. 2017 hatten rund 2.000 Werbeartikelhändler die Messe besucht. Es ist zweifelhaft, ob die von Customer Focus für 2018 avisierte Zahl von rund 3.000 Besuchern aus dem Werbeartikelhandel erreicht wurde. Lob von Ausstellerseite gab es jedoch für die Qualität der Besucher und die Organisation durch das Customer Focus-Team.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 370 (31. Januar 2018).

// Till Barth

www.ppdlive.com

Fotos: Till Barth, © WA Media