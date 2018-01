Printwear & Promotion Live!: Jede Menge Action

Unter dem Motto „Where the action is“ präsentierte der britische Kommunikationsdienstleister Datateam Business Media vom 21. bis zum 23. Januar 2018 die 29. Ausgabe der Printwear & Promotion Live!. Die Fachmesse für Promotiontextilien und Veredelungen fand traditionell im National Exhibition Centre (NEC) Birmingham statt, allerdings eher als gewohnt: Das Wachstum der letzten Jahre hatte eine Verlegung der Messe in die größeren Hallen 17 und 18 und somit auch einen früheren Termin erforderlich gemacht. Dass sich die organisatorischen Veränderungen gelohnt haben, zeigte das zahlreich erschienene Fachpublikum – volle Gänge und gut besuchte Stände prägten das Bild in Birmingham. Dabei erwiesen sich erwartungsgemäß die unzähligen Live-Vorführungen als besonderer Besuchermagnet – vom Besticken von Shirts, Caps, Schuhen und Co. bis hin zur Bedruckung der Werbeträger per Sieb, Tampon oder Transferfolie. Neben aktuellen Veredelungstrends und dem entsprechenden technischen Zubehör wurde den Besuchern u.a. die neueste Mode im Bereich Promotional Textiles geboten. Einschlägige internationale Textilmarken, Großhändler und kleine Spezialisten präsentierten ihre Trends von Athleisure bis Unisex. Ein erweitertes Vortragsprogramm, Workshops sowie eine Modenschau mit den aktuellen Styles bekannter Marken rundeten das breite Spektrum ab.

Ebenso begeistert wie die Besucher zeigten sich die etwa 160 Aussteller der Messe. „Wir haben viele gute Gespräche geführt und konnten das Fachpublikum besonders mit unseren vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von textilen Werbeartikeln mit Drinkware oder technischen Gadgets überzeugen“, resümiert Graham Gates, PF Concept.

Genaue Besucherzahlen der Printwear & Promotion Live! lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor, ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 371 (28. Februar 2018).

// Claudia Pfeifer

www.printwearandpromotionlive.co.uk

Fotos: Claudia Pfeifer, © WA Media