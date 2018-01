Teamverstärkung bei terminic

Seit Anfang des Jahres verstärkt Michael Rügler als neuer Produktionsleiter das Team des Bremer Kalenderherstellers terminic und übernimmt damit die Verantwortung für den gesamten Produktionsbereich. Dem 51-jährigen Bremer unterliegen neben dem Einkauf und der Investitionsplanung für Vorstufe, Druck und Weiterverarbeitung u.a. auch die Bereiche Kalkulation, Produktionsplanung und -optimierung sowie Personalführung. Zuvor war der gelernte Druckformhersteller als technischer Leiter bei einem mittelständischen Kalenderhersteller und Akzidenzdruckhaus tätig.

„Ich bin seit 35 Jahren in der Branche zu Hause. Meine Leidenschaft und Begeisterung gilt dem Druckhhandwerk und dem, was wir damit erschaffen. Als Produktionsleiter bei terminic habe ich die Chance, meine Erfahrungen in einem traditionsreichen und zugleich innovativen Unternehmen, das sich auf seine absolute Kernkompetenz – die Herstellung qualitativ hochwertiger und nachhaltiger Werbekalender – fokussiert, einzubringen und auszubauen. Das Gefühl, etwas bewegen zu können, stellt dabei den besonderen Reiz dar“, so Rügler.

www.terminic.eu