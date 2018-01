The Pen Warehouse launcht Händler-Plattform

Mit EUPens.com hat The Pen Warehouse, GB-Aldershot, eine neue Online-Plattform ins Leben gerufen, die dem europäischen Werbeartikelhandel ein breites Sortiment von Werbeschreibgeräten und umfassende Serviceleistungen bietet. Neben langjähriger Branchenerfahrung, einem großen Know-how im Bereich Produktentwicklung und Investitionen in neueste Technologien sowie ein mehrsprachiges Mitarbeiterteam profitieren Kunden des Unternehmens von einer transparenten Preisstruktur und einer umfassenden Unterstützung bei ihren Marketingmaßnahmen. So können Werbeartikelwiederverkäufer u.a. kostenlos einen individualisierten Online-Katalog anfordern, in dem die Artikel bereits mit dem Logo ihrer Kunden abgebildet sind – ein praktisches Hilfsmittel für Präsentationen. Dank innovativer Druck- und Gravurtechnologien beträgt die Standard-Bearbeitungszeit nach Angaben der Briten nur fünf Werktage, auf Anfrage sind noch schnellere Bearbeitungszeiten möglich.

Mit Hunderten von Produkten bietet die Plattform EUPens.com die nach Angaben von The Pen Warehouse breiteste Produktpalette von Werbeschreibgeräten und -notizbüchern in Europa, darunter viele hausintern entwickelte Designs, die exklusiv nur hier erhältlich sind. Um dem Werbeartikelhandel auch Geschäfte mit kleinen Unternehmen zu ermöglichen, die nicht auf die erforderlichen Mindestbestellmengen kommen, wurde zudem die Händlerplattform No-minimum.de eingerichtet.

www.eupens.com

https://retail.no-minimum.de