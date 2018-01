HAPTICA® live ’18: Hoodies für Hochschulen

Hochschulen im Wettbewerb um Studierende – und damit um Forschungspotenzial und mögliche Fördergelder – zu unterstützen und ihnen dafür die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, ist das tägliche Geschäft von Björn Schumbrutzki, Geschäftsführer der Unicum Merchandising GmbH. In seinem Vortrag auf der HAPTICA® live ’18 am 21. März 2018 im World Conference Center Bonn erläutert er, welche Rolle dabei Hoodies, Taschen, Tassen und Co. spielen.

Die HAPTICA® live, ausgerichtet vom Kölner Verlagshaus WA Media, richtet sich an Fachbesucher aus Marketing, Vertrieb und Einkauf, aus Werbeagenturen und dem Werbeartikelhandel. Mehr als 180 Aussteller, von Spezialisten über Vollsortimenter bis hin zu Markenartiklern, zeigen einen Tag lang Produktneuheiten und -trends. Das Vortragsprogramm sowie eine Best Practice-Sonderschau geben konkrete Anwendungsideen für haptische Werbung. Die neue Ausstellung „Fokusthema: Nachhaltigkeit“ informiert Besucher zudem umfassend über dieses Themenfeld und seine Bedeutung für Produkte und Prozesse im gegenständlichen Marketing, u.a. über den schonenden Umgang mit Ressourcen, ökologisches und soziales Engagement, Bio- oder vegane Rohstoffe, Zertifikate und Gütesiegel. Außerdem werden auf der HAPTICA® live die Gewinner des Promotional Gift Award 2018 ausgestellt, um 16.00 Uhr findet dort die Preisverleihung statt.

Der Besuch der HAPTICA® live ist kostenfrei, über die Website ist eine Anmeldung erforderlich.

www.haptica-live.de