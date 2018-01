Jung: Spende an Albert-Schweitzer-Kinderdorf

Am 25. Januar 2018 hat die Jung Bonbonfabrik, Vaihingen/Enz, einen Scheck in Höhe von 8.000 Euro an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Waldenburg übergeben. Die Spende wurde in der vergangenen Weihnachtssaison gesammelt: Für jedes verkaufte Exemplar des Wand-Adventskalenders Classic wurde ein Betrag einbehalten, um die Arbeit des Kinderdorfes zu fördern.

Bei der Spendenüberreichung betonte Jung-Gesellschafter Dennis Dennig, dass der Sinn dieser süßen Idee die Unterstützung der nachhaltigen und kompetenten Arbeit für die Kinder war. „Der Dank gilt unseren Kunden, die unser Anliegen ernst genommen und unterstützt haben“, so Dennig.

Die Spende soll für die Anschaffung weiterer Außenspielgeräte und für die zirkuspädagogische Arbeit im Kinderdorf in Waldenburg eingesetzt werden. Für die kommende Weihnachtszeit plant die Jung Bonbonfabrik erneut eine Spendenaktion.

