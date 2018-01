Neues Unternehmen: Krone Werbemittel

Seit Oktober 2017 ist mit Krone Werbemittel, Sankt Sebastian, ein neues Unternehmen auf dem deutschen Werbeartikelmarkt aktiv. Nach dem Motto „… wo der Kunde König ist“ konzentriert sich Unternehmensgründer und Geschäftsführer Stephan Hürter mit seiner Firma zunächst auf den Handel mit Werbeartikelklassikern und will das Sortiment künftig um Importware in den Bereichen Elektronik, Textilien und Sonderanfertigungen erweitern.

Hürter ist in der Branche kein Unbekannter: Der 37-jährige Groß- und Außenhandelskaufmann blickt auf langjährige Erfahrung im Markt haptischer Werbung zurück und war zuletzt zehn Jahre erfolgreich in leitender Funktion bei einem Werbeartikelhändler tätig. „Bei meiner Arbeit ist mir die enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Kunden sehr wichtig“, so Hürter. „Wir versuchen, alle Wünsche unserer Kunden zu erfüllen und den bestmöglichen Service zu bieten. Dafür steht auch die Krone in unserem Unternehmensnamen. Sie soll zeigen, dass der Kunde bei uns tatsächlich König ist.“

Die Kontaktdaten des neuen Unternehmens lauten:

KRONE Werbemittel GmbH

Koblenzer Str. 2

D-56220 Sankt Sebastian

Tel.: +49/261/94106895

Fax: +49/261/94769030

info@krone-werbemittel.de

www.krone-werbemittel.de