werbemittelmesse münchen 2018: Jubiläum in Bayern

Bereits zum 20. Mal lud die werbemittelmesse münchen (wmm) am 24. und 25. Januar 2018 im Münchener MOC Marketingentscheider und Einkäufer aus der Industrie dazu ein, sich über Highlights aus dem Bereich haptischer Werbung zu informieren. Dabei brachten einige Änderungen frischen Wind in die größte Produktschau dieser Art im süddeutschen Raum: Als neues Mitglied im Team der Trägeragenturen feierte AmedeA Werbepräsente auf der Jubiläumsveranstaltung Premiere. Die Karlshulder Werbeartikelagentur nahm den freigewordenen Platz von Active Promotion (Herzogenaurach) ein, die sich aufgrund von Konsolidierungsmaßnahmen im August 2017 aus dem Trägerkreis zurückgezogen hatten. Zu den weiteren Trägern der von der Promo Event (Eichenau) organisierten zweitägigen Messe gehören admixx (Ottobrunn), CD Werbemittel (Germering), Eidex (Baierbrunn) und die Hagemanngruppe (Eichenau).

Zudem zogen die 114 ausstellenden Lieferanten von der Halle 3 in die Halle 4 des MOC um. Die neuen Räumlichkeiten ermöglichten eine Erweiterung der Präsentationsfläche um rund 200 qm auf 4.200 qm und verkürzten den Weg zum Vortragsforum, wo vier hochkarätige Referenten über Marketing- und Vertriebsthemen sprachen. Als Publikumsmagneten erwiesen sich die Aktionsstände mehrerer Neuaussteller, die zukunftsweisende Technologien wie Virtual Reality, Videostreaming und automatisierte Fotoprozesse in den Fokus rückten und damit neue Werbemöglichkeiten abseits gängiger Marketingkonzepte aufzeigten. Mit nach offiziellen Angaben mehr als 1.300 Besuchern zog die 20. Ausgabe der wmm etwas mehr Gäste als im vergangenen Jahr an (2017: fast 1.300 Besucher).

Die Abendveranstaltung im Anschluss an den ersten Messetag stand ganz im Zeichen des runden Geburtstags: Michael Hagemann, Promo Event, ehrte mit einer Trophäe die beiden Werbeartikelagenturen CD Werbemittel und Hagemanngruppe sowie 17 Lieferantenpartner, die schon vor 20 Jahren zum Gelingen der ersten wmm beigetragen hatten.

Ein ausführlicher Bericht zur Jubiläumsausgabe der werbemittelmesse münchen folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 371 (28. Februar 2018).

// Jasmin Oberdorfer

www.werbemittelmesse-muenchen.de

Fotos: Jasmin Oberdorfer, © WA Media