Inspirion setzt auf grüne Energie

Inspirion, Bremen, hat einen Platz an der Sonne gefunden – nicht im Norden Deutschlands, sondern am Standort seiner ungarischen Niederlassung in Törökbalint bei Budapest, wo der komplette Stromverbrauch künftig mit ökologischer, selbst produzierter Energie abgedeckt werden soll. Dazu installiert der Werbeartikelspezialist auf dem Dach der Lagerhalle in Törökbalint eine hochmoderne Solaranlage. „Damit setzen wir ein Zeichen für Innovation, Nachhaltigkeit und einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen“, erklärt Inspirion-Geschäftsführer Sönke Hinrichs. In den letzten zwei Jahren hatte Inspirion in Ungarn bereits in ein neues Hochregallager und eine Druckerei mit einem umfangreichen neuen Maschinenpark investiert. Hinrichs: „Wir sind jetzt in der Lage, innerhalb kürzester Zeit große Mengen an Ware auszuliefern und unsere Artikel in höchster Qualität und in allen gewünschten Druckarten zu veredeln. Insofern ist die neue Solaranlage ein weiterer konsequenter Schritt unserer Strategie, den Standort Ungarn zu einem der modernsten und innovativsten der Branche in ganz Europa auszubauen.“

www.inspirion.eu