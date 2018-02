HAPTICA® live ’18: Schnaps-Ideen aus Berlin

Mit hochprozentigen Einfällen kommt Tom Inden-Lohmar aka „Tom von Mampe“ nach Bonn: Der Geschäftsführer der Schnapsmanufaktur Mampe Spirituosen hat die uralte Berliner Marke zu neuer Blüte geführt – mit einem geschickten Event-Konzept und dazu passenden Produkten, die den Elefanten – Markenzeichen von Mampe – in die Berliner Bar- und Kneipen-Szene hineintragen. Im Vortragsprogramm auf der HAPTICA® live ’18 am 21. März 2018 im World Conference Center Bonn stellt er den Fachbesuchern sein haptisches Marketing vor.

Die HAPTICA® live informiert seit 2013 kompakt an einem Tag Fachbesucher aus Marketing, Vertrieb und Einkauf, aus Werbeagenturen und dem Werbeartikelhandel über Produkte und Anwendungsmöglichkeiten haptischer Werbung. Mehr als 180 Aussteller zeigen Neuheiten und Trends, das Vortragsprogramm sowie eine Best Practice-Sonderschau geben Inspiration für den konkreten Einsatz haptischer Tools im Marketing. Auf der neuen Sonderfläche „Fokusthema: Nachhaltigkeit“ können Besucher sich zudem umfassend über die diversen Facetten dieses Themenfeldes und ihre konkrete Bedeutung für Produkte und Prozesse im gegenständlichen Marketing informieren. Außerdem werden auf der HAPTICA® live die Gewinner des Promotional Gift Award 2018 ausgestellt, am Nachmittag findet dort auch die Preisverleihung statt.

Die HAPTICA® live wird ausgerichtet vom Kölner Verlagshaus WA Media. Der Besuch ist kostenfrei, über die Website ist eine Anmeldung erforderlich.

www.haptica-live.de

Bildquelle: Mampe Spirituosen GmbH