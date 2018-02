Road Show Barcelona: Produktschau im März

Am 6. März 2018 findet im Sant Jordi Club in Barcelona die nächste Ausgabe der Road Show Barcelona statt. Zu der von den Branchenverbänden Fyvar und Aimfap sowie dem Unternehmen RedPhone Events e Incentives Barcelona veranstalteten Werbeartikelmesse kamen im vergangenen Jahr nach offiziellen Angaben 500 Besucher aus elf Ländern. Damit gehört die Show zu den größten Werbeartikelevents in Spanien.

2017 zeigten 125 internationale Aussteller den Besuchern Klassiker, Trends und Innovationen aus dem Bereich haptischer Werbung. Außerdem bietet die Eintagesveranstaltung, zu der Werbeartikelhändler aus Spanien, Portugal und dem Rest Europas zugelassen sind, allen Beteiligten die Gelegenheit zu Erfahrungsaustausch und Networking. Der Eintritt ist kostenlos, eine Registrierung vorab unter fyvar@fyvar.es ist erforderlich.

www.fyvar.es