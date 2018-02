Schülbe-Hausmesse: Erfolgreiche 25. Ausgabe

Am 30. Januar 2018 veranstaltete Schülbe Werbemittel, Röthenbach an der Pegnitz, im Mövenpick-Center am Flughafen Nürnberg seine 25. Werbeartikelmesse. Zur Jubiläumsausgabe kamen nach offiziellen Angaben 250 Besucher, um die komplette Bandbreite haptischer Werbung an den Ständen der 26 Aussteller in Augenschein zu nehmen. Das Traditionsevent zum Jahresauftakt stand 2018 ganz im Zeichen der persönlichen Ansprache. Unter dem Motto „Mehr Wert inside“ kümmerte sich das Schülbe-Team nicht nur um jeden einzelnen Besucher, sondern hatte gemeinsam mit seinen Lieferantenpartnern auch interessante Sonderaktionspakete zum Thema Personalisierung geschnürt. Unterstrichen wurde die Schwerpunktidee mit dem charmanten Key Visual „Das Goldene vom Ei“. „Ob Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Leder, Textil, Holz oder sogar Obst – mittlerweile können wir fast jedes Produkt mit Namen versehen“, so Geschäftsführer Andreas Schülbe, der zufrieden auf die Jubiläumsausgabe und die letzten Jahre zurückblickt: „Die Besucher kommen teilweise von über 150 Kilometer her angereist. Die Messe ist für unsere Kunden so etwas wie ein traditionelles Familientreffen geworden. Alles ist wie gewohnt und trotzdem ist jedes Jahr alles anders. Das kommt wohl ganz gut an. So viele Besucher wie dieses Jahr hatten wir noch nie.“

Schülbe Werbemittel ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit derzeit 17 Mitarbeitern. Der Fullservice-Werbeartikeldienstleister betreut seit 1970 Kunden aus dem gesamten nordbayerischen Raum. Im aktuellen Katalog Spektrum 18 führt das Unternehmen über 1.200 Produktideen von mehr als 70 Markenartikelherstellern.

www.schuelbe.de

Bildquelle: Schülbe Werbemittel