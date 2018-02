Conzepthouse: Erste Hausmesse in der Schmiede

Am 6. Februar 2018 feierte die Werbeartikelagentur Conzepthouse, Hagen, mit ihrer ersten Hausmesse Premiere. Geschäftsinhaberin Sandra Zyche lud ihre Kunden in die Schmiedewerkstatt ihres Vaters Hans-Jürgen Zyche ein. Auf dem Areal des Hagener Handwerksbetriebs hat die langjährige Branchenkennerin seit Gründung ihres eigenen Unternehmens im Juli 2015 ihr Büro eingerichtet. In der rustikalen Werkstatt, in der normalerweise Metall in Schmiedekunst verwandelt wird, wurden zwischen 9 und 16 Uhr brandheiße Promotionkonzepte aus dem Feuer geholt. Unterstützung holte sich Zyche dabei von den sechs Lieferantenpartnern Art di Como, ArtVertising, Jung Bonbonfabrik, Richartz, uma und Zogi. Für das leibliche Wohl sorgten eine mobile Kaffeebar, eine Burgerstation und ein Kuchenbuffet.

„Mit der Hausmesse möchten wir unseren regionalen Kunden die Möglichkeit bieten, Produkte und Konzepte im direkten Austausch mit den Lieferanten und Herstellern kennenzulernen“, erläutert Zyche die Beweggründe für die Produktschau am Firmensitz. „Rund 50 Besucher haben heute den Weg zu uns gefunden – ein Ergebnis, mit dem wir sehr zufrieden sind.“ Auch die Aussteller lobten die Quantität und Qualität der Besucher sowie das professionelle Miteinander.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 371 (28. Februar 2018).

// Jasmin Oberdorfer

www.conzepthouse.de

Fotos: Jasmin Oberdorfer, © WA Media