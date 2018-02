Karlsruher Werbemitteltag: Gelungener Auftritt

Im Kulturzentrum Tollhaus, wo sonst Schauspieler, Kabarettisten, Sänger und Puppenspieler ihr Können zur Schau stellen, ging am 6. Februar 2018 der Karlsruher Werbemitteltag über die Bühne. Passend zur neuen Location und zum neuen Auftritt als „Die Werbemittelflüsterer“ soufflierte Veranstalter Hauptfleisch, Karlsruhe, gemeinsam mit 31 Ausstellern dem Industriepublikum aktuelle Produktideen und Konzepte der haptischen Werbung. Dabei präsentierten neben bekannten Lieferantenpartnern und Markenherstellern auch einige Neuaussteller ihr Portfolio. Novitäten und Trendartikel, die Besucher im persönlichen Gespräch am Stand erhielten, waren mit dem Veranstaltungsmotto „360 Grad“ gebrandet, das die Fullservice-Kompetenz von Hauptfleisch in den Vordergrund rückte. In Vitrinen am Halleneingang erhielten die Produkte zudem eine eigene Plattform.

Nach Unternehmensangaben fanden sich 215 Besucher aus 139 Unternehmen (2017: 235 Besucher aus 145 Unternehmen) im Kulturzentrum ein, um sich für kommende Werbekampagnen inspirieren zu lassen. Geschäftsführer Christian Hauptfleisch zeigte sich mit dem konstant hohen Interesse der letzten Jahre sichtlich zufrieden: „Wir konnten heute einen breiten Kundenkreis, darunter langjährige Geschäftspartner und Fullservice-Kunden, begrüßen und zusätzlich zur Produktschau die Veranstaltung dazu nutzen, unseren neuen Agenturauftritt vorzustellen. Für den Umzug ins Tollhaus haben wir rundum positives Feedback erhalten und sind ebenfalls begeistert – gute Erreichbarkeit trifft hier auf eine einzigartige Atmosphäre.“

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 371 (28. Februar 2018).

// Claudia Pfeifer

www.hauptfleisch.de

Fotos: Claudia Pfeifer, © WA Media