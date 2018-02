Session by Impression: Gemütliches Get-together

Zwei Länder, acht Städte, 16 Lieferantenpartner, eine Roadshow – vom 29. Januar bis zum 8. Februar 2018 tourte die Session by Impression durch Deutschland und Österreich. Bereits zum siebten Mal fand die bis 2017 von Giving Europe organisierte Tour statt, in diesem Jahr unter der Leitung des Veranstaltungsbüros Premiumgast, das schon zuvor in die Planung involviert war. Mit der Brennerei Betz, elasto, Giving Europe, Holle, i.p.a. sweets, Langenberg, Mahlwerck, Maica, Promodoro, PromoNotes, Ritter-Pen, Saltini’s Salzmanufaktur, Spranz, Sweetware, Tradeconthor und Vossen kamen beim Lieferantentross alte Bekannte zusammen, die gemeinsam die ganze Bandbreite haptischer Werbung abdecken. Doch nicht nur auf den ausgewogenen Produktmix wurde bei der Tour geachtet, auch das Ambiente stand im Vordergrund. Schließlich sollte die gemütliche Atmosphäre zum ausführlichen Austausch zwischen Besuchern und Ausstellern abseits des üblichen Messetrubels anregen.

Auftakt in diesem Jahr war Wien am 29. Januar, gefolgt von einer spektakulären Eventlocation am Mondsee bei Salzburg. Nach Stopps in Germering und Stuttgart machten die Lieferanten in der zweiten Woche in Heidelberg Station, bevor es am 6. Februar erstmals ins ostwestfälische Bad Driburg ging. Den Abschluss bildeten Hamburg und Leipzig am 7. und 8. Februar. Neue Austragungsstätten, kombiniert mit gutem Catering, luden dabei zum ausführlichen Verweilen ein. Genaue Besucherzahlen standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest, ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 371 (28. Februar 2018).

// Claudia Pfeifer

www.sessionbyimpression.com

Fotos: Claudia Pfeifer, © WA Media; Premiumgast