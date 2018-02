Hansecontrol mit neuer Geschäftsführung

Ab sofort übernimmt Mathias Matschke die operative Geschäftsführung der Prüfinstitut Hansecontrol GmbH, Hamburg. Matschke ist für das Deutschlandgeschäft der Hermes Hansecontrol Group verantwortlich und berichtet in seiner neuen Position direkt an CEO Lutz Lehmann. Er folgt auf Sebastian Doose, der das Unternehmen Ende 2017 verlassen hat, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. „Mit Mathias Matschke haben wir einen profilierten Experten an Bord geholt. Wir freuen uns, mit seiner Erfahrung und Expertise die Erfolgsgeschichte der Hansecontrol Group und unseren Wachstumskurs fortzusetzen“, so Lehmann. Matschke kommt von der Zertifizierungsgesellschaft Bureau Veritas Consumer Products Services Germany, wo er als Head of Operations Testing zuletzt das Deutschlandgeschäft leitete.

Die Hermes Hansecontrol Group wurde 1982 in Hamburg gegründet und ist heute ein international agierendes Prüf- und Zertifizierungsunternehmen an acht Standorten in Europa und Asien. Seit Mai 2011 treten die Unternehmen unter der Dachmarke Hermes auf und bieten Herstellern, Händlern und Importeuren ein umfassendes Spektrum an akkreditierten Prüf- und maßgeschneiderten Beratungsdienstleistungen.

www.hermesworld.com