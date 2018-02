Kalfany Süße Werbung: Neue Führungskräfte

Kalfany Süße Werbung, Herbolzheim und Müllheim, heißt einen neuen Marketingleiter und einen neuen stellvertretenden Vertriebsleiter willkommen. Am 1. Februar 2018 hat Rudi Bedy die Marketingleitung übernommen und ist neben der Teamleitung in der Hauptsache für die Bereiche Online-Marketing und Social Media verantwortlich. Bedy war bereits vor seinem Studium zum Bachelor of Business Administration (Marketing) als Global Social Media Manager für Bitdefender tätig. Seine Laufbahn im Bereich Marketing setzte er als Head of Social Media Marketing im globalen Bereich B2C/B2B bei Villeroy & Boch und Testo fort. Bei Kalfany Süße Werbung soll Bedy jetzt die anstehenden Veränderungen im Marketing für die Marken Pulmoll, Kalfany, Cupper und Süße Werbung mitgestalten und vorantreiben.

Die Leitung des Bereiches Export (exklusive Österreich und Schweiz) übernimmt ab sofort Stefan Eiche. Als stellvertretender Vertriebsleiter ist er zudem der designierte Nachfolger des derzeitigen Vertriebschefs Bernd Adler, dessen Aufgaben er in einem gemeinsam definierten Zeitfenster sukzessive übernimmt, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Nach abgeschlossener Ausbildung im Bereich Druck und Medien und einem Betriebswirtschaftsstudium war Eiche acht Jahre als Berater, Interimsmanager und Trainer in einer international agierenden Unternehmensberatung tätig. Darüber hinaus blickt er auf eine neunjährige Tätigkeit als Marketing- und Vertriebsleiter in den Branchen Druck & Medien sowie Maschinenbau zurück.

www.kalfany-suesse-werbung.de