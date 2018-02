Moll Gruppe weiter auf Expansionskurs

Mit Wirkung zum 2. Januar 2018 hat die Moll Gruppe, Senden, das Traditionsunternehmen KWI Werbeartikel Kunze & Co. Nachf. übernommen. Der Standort in Raubling sowie das gesamte achtköpfige Team bleiben erhalten, am Markt tritt das Unternehmen jetzt als WER Vertriebsbüro Süd auf. KWI blickt auf eine insgesamt 50-jährige Firmengeschichte zurück. „Nun ist es auch für uns an der Zeit, unser Unternehmen in jüngere Hände zu übergeben. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Moll Gruppe einen vertrauensvollen und hervorragend aufgestellten Nachfolger präsentieren können“, so die ehemalige Geschäftsführerin Monika Redl.

Bereits vor gut einem Jahr hatte die Moll Gruppe die in Düsseldorf ansässige Röhrs Werbe-Service GmbH übernommen. Mit der Übernahme von KWI soll die Expansionsstrategie jetzt weiter fortgesetzt werden.

www.kwi-werbeartikel.de

www.moll-gruppe.com