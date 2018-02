Werbeartikelmesse Essen: Volles Haus zum Jubiläum

Ein Jubiläum gab es anlässlich der Werbeartikelmesse Essen zu feiern, die Plan Concept am 20. Februar 2018 im Colosseum-Theater ausrichtete: In diesem Jahr nämlich feiert die Werbeartikelagentur aus der Ruhrgebietsmetropole ihr 25-jähriges Bestehen. 1993 von Christoph Ruhrmann gegründet, der das Unternehmen seit 2001 gemeinsam mit Stephan Speckbruck führt, ist Plan Concept inzwischen auf ein 70-köpfiges Team angewachsen.

Die Werbeartikelmesse selbst, laut Speckbruck „eines der wichtigsten Marketinginstrumente“ des Unternehmens, fand zum 12. Mal statt. 49 Lieferanten, darunter Markenunternehmen und große Importeure ebenso wie Spezialisten und kleine Start-ups, präsentierten in der historischen Industriekulisse des Theaters einen ausgewogenen Mix haptischer Werbeträger. Plan Concept selbst stellte erneut seine Kompetenzen in den Bereichen Fulfillment, Shopmanagement und Print on Demand in den Fokus, für die innerhalb der Plan Concept-Gruppe das Tochterunternehmen Connect-IO verantwortlich zeichnet: So konnten sich die Besucher vor Ort über Online-Shopsysteme informieren und Produkte wie Textilien oder Handyhüllen ad hoc mit Fotos bedrucken lassen.

Mit nach offiziellen Angaben 353 Besuchern knüpfte die Veranstaltung im Jubiläumsjahr an das gute Niveau des Vorjahres (370 Besucher) an und konnte ihre Funktion als Kundenbindungs-Plattform untermauern. Viele Aussteller lobten die Qualität der Besucher, offensichtlich nutzten zahlreiche Entscheider großer Unternehmen aus der Region die Messe, um Produktideen zu sammeln und Projekte zu besprechen. Die Ansprechpartner aus dem Plan Concept-Vertriebsteam wurden dabei über das Messesystem dMAS per SMS über den Check-in ihrer Kunden informiert. 2019 öffnet die Werbeartikelmesse Essen im Colosseum-Theater am 14. Februar.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 372 (29. März 2018).

// Till Barth

www.werbeartikel.tv

Fotos: Till Barth, © WA Media