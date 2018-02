Hong Kong Gifts & Premium Fair: Neuheitenschau mit Potenzial

Vom 27. bis zum 30. April 2018 findet im Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) die 33. Ausgabe der HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair statt. Die vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) organisierte Messe gehört weltweit zu den größten ihrer Art und gilt als die Plattform, um neue Geschenkartikel, haptische Werbebotschafter und Trends zu entdecken, Geschäftskontakte zu pflegen und Netzwerke zu erweitern. Zum Angebot der Veranstaltung gehören Produktdemonstrationen, Seminare und Foren sowie Networking-Events. Im April 2017 verzeichneten die Veranstalter nach offiziellen Angaben rund 47.000 Besucher und über 4.300 Aussteller.

Die Hong Kong Gifts & Premium Fair bietet ein umfangreiches Produktangebot, das sich in 21 Ausstellungskategorien gliedert – neu dabei ist in diesem Jahr die Zone „Camping & Outdoor“. Ein Publikumsmagnet wird wie gehabt die Hall of Fine Designs sein, in der rund 130 Premiummarken ihre Neuheiten und Bestseller präsentieren. Zu den Ausstellern 2017 gehörten u.a. Hugo Boss, Moleskine, Cross und Nina Ricci. In der World of Gift Ideas finden Einkäufer trendige Geschenkideen, die Luxury Gifts Zone wartet mit Silberwaren, Porzellan und Lifestyleartikeln auf, und die Sparte Licensed Gifts widmet sich dem Thema Lizenzartikel – ein Bereich, in dem sich nach Angaben des HKTDC v.a. der asiatische Markt aktuell überdurchschnittlich entwickele. Die ebenfalls steigende Nachfrage nach Zubehör für elektronische Geräte deckt die Tech Gifts Zone ab, umweltfreundliche Präsente finden sich in der Green Gifts Area. Auch Modeaccessoires wie Handtaschen und Sonnenbrillen werden in einem eigenen Bereich präsentiert. Zum zweiten Mal wird es auf der Hong Kong Gifts & Premium Fair zudem eine Start-up Zone geben, in der Jungunternehmer und talentierte Designer dem internationalen Publikum ihre Entwicklungen vorstellen und direktes Feedback erhalten. Neue und gelungene Produktdesigns mit Marktpotenzial zeichnet zum nunmehr siebten Mal der Hong Kong Smart Design Award 2018 aus.

Wer originelle und hochwertige Verpackungen sucht, kann die parallel stattfindende HKTDC Hong Kong International Printing & Packaging Fair in der AsiaWorld-Expo besuchen. Ein Shuttlebus-Service verbindet die beiden Messegelände.

