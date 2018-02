Zwei German Design Awards für Trik

Gleich zwei Auszeichnungen konnte Trik, Berlin, beim German Design Award 2018 für sich verbuchen. In der Kategorie „Computer and Communication” wurde ein Handyhalter prämiert, der eigens zum Launch der Porsche-Serie 911 Turbo S Exclusive entwickelt wurde. Die Fahrzeugserie überzeugt mit Handwerkskunst, Liebe zum Detail und ausgewählten Materialien. Aspekte, die auch mit dem Handyhalter aufgegriffen werden: die gleiche hochwertige Qualität und das gleiche Material, das sich im Interieur des Fahrzeugs findet – Carbon, durchzogen von einem goldfarbenen Metallfaden. Der Handyhalter wurde zum Launch der Serie in einer hochwertigen Box zusammen mit dem Fahrzeugkatalog versendet.

Mit einem German Design Award 2018 in der Kategorie „Transportation“ wurde zudem ein Helmcase ausgezeichnet, das Trik als exklusives Präsent für Käufer des Porsche-Modells 911 GT2 RS entwickelt hat. Das Helmcase ist dem Design des für die Rennstrecke gebauten Fahrzeugs nachempfunden und verfügt über ein auffälliges Centerlock, das als Verschluss dient. Porsche-Schriftzug und -Wappen runden die Sonderanfertigung ab.

Der German Design Award wird vom Rat für Formgebung vergeben und zeichnet innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind. 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages als Stiftung gegründet, unterstützt er die Wirtschaft dabei, konsequent Markenmehrwert durch Design zu erzielen.

www.trik.de